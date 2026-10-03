RIMINI Domus del Chirurgo, intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un mosaico | VIDEO Operazione delicata nel settore del palazzo tardoantico: criticità nel sistema di sostegno del condotto di riscaldamento sotto il pavimento

Intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini alla Domus del Chirurgo, uno dei siti archeologici più importanti della città, per mettere in sicurezza un prezioso mosaico pavimentale nel settore del palazzo tardoantico.

L’operazione si è resa necessaria martedì 29 settembre nell’ambito dei lavori di restauro che interessano il complesso archeologico dal 2018, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna e con finanziamenti del Ministero della Cultura.

I sopralluoghi avevano evidenziato alcune criticità nella grande sala riscaldata del palazzo tardoantico, in particolare legate alla ridotta efficacia del sistema di sostegno del condotto di riscaldamento collocato al di sotto del mosaico. Una struttura realizzata durante precedenti interventi di restauro, antecedenti all’apertura al pubblico della Domus.

Per salvaguardare l’integrità del pavimento musivo e consentire la prosecuzione dei lavori è quindi intervenuto il personale dei Vigili del Fuoco, affiancato dai restauratori del Gruppo Mosaicisti di Marco Santi e dai tecnici della Soprintendenza.

Gli interventi in corso puntano anche al recupero e alla valorizzazione della policromia dei mosaici del sito, noto a livello internazionale per il ritrovamento dell’eccezionale strumentario chirurgico appartenuto a un medico vissuto nel III secolo d.C.

La soprintendente Federica Gonzato ha sottolineato il valore della collaborazione tra enti, ricordando precedenti interventi condivisi dopo l’alluvione e per la messa in sicurezza del tempio Capitolino di Sarsina. "Il saper fare squadra è un’opportunità vincente che garantisce il massimo dei risultati", ha affermato, ringraziando il comandante dei Vigili del Fuoco Ferraiuolo e il personale impegnato nell’operazione.

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