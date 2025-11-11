RIMINI Domus del Chirurgo, via libera al progetto per la manutenzione della copertura: investimento da 115 mila euro per proteggere i mosaici L'affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell'anno e avrà una durata stimata di circa quattro mesi.

La Giunta comunale di Rimini ha approvato questa mattina il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la manutenzione straordinaria della copertura della Domus del Chirurgo, il sito archeologico di Piazza Ferrari, simbolo di Rimini.

Condivisi con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le integrazioni al progetto già approvato nelle sue linee di indirizzo lo scorso agosto, a seguito di approfondimenti tecnico specialistici e sopralluoghi emersi durante i recenti lavori di restauro dell'area archeologica finanziati dal Ministero della Cultura e completati nei mesi scorsi. Un investimento, quello previsto, di 115mila euro e finalizzato a migliorare l’impermeabilizzazione della copertura del monumento preservando così i mosaici che il sito conserva. Il progetto prevede in particolare un intervento complessivo sulle sette vasche adibite a tetto verde intensivo che caratterizzano la copertura.

L'affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell'anno e avrà una durata stimata di circa quattro mesi.

