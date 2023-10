Don Benzi, eventi in tutta Italia per i 16 anni dalla morte In vista del centenario della nascita del sacerdote riminese, che ricorrerà il 7 settembre 2025, è iniziata a Rimini la realizzazione di un film documentario

Don Benzi, eventi in tutta Italia per i 16 anni dalla morte.

A 16 anni dalla morte di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, si terranno eventi in tutta Italia per ricordare il sacerdote difensore degli ultimi. Sono in calendario appuntamenti a Bologna, Chieti, Cuneo, Forlì, Napoli, Piacenza, Rimini, Verona, Vicenza. Matteo Fadda ne è il successore come presidente della Papa Giovanni XXIII: "Oggi, dopo 16 anni, ci ritroviamo di nuovo a celebrare il giorno della nascita al cielo di don Oreste. Rappresenta un'opportunità per condividere con tutti, specialmente i giovani, un 'incontro simpatico con Cristo', come ripeteva".

Don Oreste Benzi nasce il 7 settembre 1925 a Sant'Andrea in Casale, una frazione del Comune di San Clemente, paesino sulle prime colline dell'entroterra romagnolo a pochi chilometri da Rimini e dal mare. Durante la sua vita, si è dedicato all'impegno per i più poveri, al fianco delle donne vittime di tratta o in difficoltà nel condurre a termine la gravidanza, dei disabili, dei tossicodipendenti, degli emarginati. Muore a Rimini, nella sua canonica, il 2 novembre 2007. La sua causa di beatificazione è in corso. In vista del centenario della nascita del sacerdote riminese, che ricorrerà il 7 settembre 2025, è iniziata a Rimini la realizzazione di un film documentario sulla sua vita. Firmato da Kristian Gianfreda e prodotto da Coffee Time Film, avrà un titolo emblematico: "Il pazzo di Dio". Il film includerà interviste e testimonianze di persone che hanno conosciuto e lavorato con don Oreste.

