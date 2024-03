MANIFESTAZIONI Don Ciotti alla Giornata per le vittime di mafia: "Il miglior modo di ricordarle è impegnarci di più tutti" Il sindaco Decaro in testa al corteo: "Qui si fa l'antimafia sociale, si vede da che parte sta il Paese"

Per le strade di Roma la manifestazione di Libera, l'associazione di Don Ciotti, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tantissimi i giovani alla XXIX giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Le famiglie di chi ha perso la vita in testa al corteo che ha sfilato per le strade della Capitale. Tante storie, tanti volti, uniti dal dolore, che Libera ricorda, scandendo i nomi delle vittime. In prima fila anche Antonio Decaro, sindaco di Bari, all'indomani di una commissione ministeriale per la verifica di infiltrazioni criminali, da lui definito “un atto di guerra” in una città che “da tempo combatte la mafia”.

Nel video le interviste ai manifestanti e a Don Luigi Ciotti, presidente associazione Libera; Federico Cafiero de Raho, ex Procuratore nazionale antimafia; Antonio Decaro, sindaco di Bari; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: