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Donazione alla Pediatria dell’Ospedale di Rimini grazie all’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’

Donati al reparto - in memoria di Francesco Boattini, per tutti “Checco” - 10 aerosol, 2 bilance pesa-neonati digitali con carrello e 6 bilance pesa-persone digitali

17 giu 2026
Donazione alla Pediatria dell’Ospedale di Rimini grazie all’associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’

Una donazione di 10 aerosol, 2 bilance pesa-neonati digitali con carrello e 6 bilance pesa-persone digitali alla Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. Un importante gesto di solidarietà a favore dei piccoli pazienti da parte dell’associazione cesenate ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’, che da anni si adopera per regalare un sorriso ai bimbi in difficoltà di salute e/o economica.

La donazione è stata resa possibile grazie alle offerte raccolte in memoria di Francesco Boattini, per tutti “Checco”, trasformando il ricordo e l’affetto dei familiari e degli amici in un contributo concreto a sostegno dell’attività assistenziale rivolta ai bambini e alle loro famiglie.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi nei giorni scorsi presso il reparto di Pediatria, erano presenti la moglie Lisa Bagnoli, la figlia Anita, i genitori Marcello Boattini ed Edith Abbondanza, insieme ad alcuni rappresentanti dell’associazione “Qualcosa di Grande per i Piccoli”.

"Le attrezzature donate - scrive l'Ausl Romagna - saranno messe a disposizione del personale sanitario e contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza e delle cure erogate ai pazienti pediatrici". Il direttore della Pediatria, dottor Gianluca Vergine, e la coordinatrice infermieristica Anna D’Elia hanno accolto i donatori esprimendo, anche a nome dell’Azienda e di tutti i professionisti che lavorano in questo reparto, un sentito ringraziamento a loro e all’associazione per la sensibilità dimostrata: “Questa donazione rappresenta un aiuto prezioso per il nostro reparto e testimonia come la generosità della comunità possa tradursi in un beneficio concreto per i bambini e per il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. A tutti coloro che hanno contribuito va la nostra più sincera gratitudine”.





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