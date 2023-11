PARMA Donna 66enne uccisa a Salsomaggiore Terme, arrestato il marito L'aggressione è iniziata in un appartamento di via Trento. La vittima, nel disperato tentativo di salvarsi, sarebbe poi scesa in strada per chiedere aiuto.

Donna 66enne uccisa a Salsomaggiore Terme, arrestato il marito.

Una donna di 66 anni, Meena Kumari, è stata uccisa a colpi di mazza questa mattina intorno alle 9.30 in centro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. La vittima, di nazionalità indiana, è stata aggredita in una appartamento di via Trento dal marito connazionale che l'ha colpita più volte al corpo e alla testa.

Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto; inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale di Parmasoccorso. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa, qualche passante avrebbe assistito alla scena in strada mentre la donna cercava di sfuggire all'aggressione.

L'uomo, riporta l'Ansa, è stato fermato da una carabiniera libera dal servizio. La militare, richiamata dalla richiesta di aiuto della vittima, è intervenuta da sola. Ha bloccato l'uomo, poi è stata coadiuvata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore immediatamente sopraggiunto. L'aggressore è stato poi portato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: