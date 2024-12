Donna arrestata per violazione di divieto di avvicinamento, resistenza e danneggiamento

Nel pomeriggio del 24 dicembre 2024, la Polizia di Stato ha arrestato una 25enne per violazione di provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. La donna, denunciata in precedenza per stalking, è stata sorpresa nei pressi dell'attività commerciale del suo ex compagno, infrangendo la misura di divieto di avvicinamento di 500 metri. Dopo essere stata fermata, ha opposto resistenza in Questura e, in evidente stato di agitazione, ha danneggiato l’auto della polizia durante il trasferimento. Sottoposta a visita psichiatrica, è stata poi arrestata. Il rito direttissimo è previsto per il 26 dicembre.