APPENNINO Donna cade, la porta in salvo il Soccorso Alpino Emilia Romagna

In molti, nel fine settimana, hanno approfittato del bel tempo e della neve, riversandosi sulle località di montagna dell'Appennino. Anche sul Titano sono arrivati molti turisti per godersi il panorama imbiancato. Da registrare, però, domenica pomeriggio l'intervento del Soccorso Alpino Emilia-Romagna che è stato attivato per una donna che si è procurata un trauma all'arto inferiore. L'incidente è avvenuto sul sentiero che da località Lagdei (Corniglio, PR) porta al rifugio Mariotti, dove una 54 enne è caduta malamente sulla neve. Gli operatori del Soccorso Alpino stazione monte Orsaro, allertati dal gestore del rifugio Lagdei, giunti sul posto hanno stabilizzato e imbarellato la donna che è stata trasportata su barella rolly con tecniche alpinistiche, fino al parcheggio. Sul posto presenti anche i Carabinieri Forestali.

