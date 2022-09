Donna investita in bicicletta: grave al Bufalini

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi a Rimini. Erano da poco passate le 13,15 quando una donna, in sella alla sua bici, è stata investita in via Euterpe, davanti al centro sportivo Garden. La 40enne stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali a bordo della sua bicicletta quando è sopraggiunta una Fiat Panda che l'ha investita.

Violentissimo l'impatto tanto che la donna ha sfondato il parabrezza ed è stata scaraventata a diversi metri di distanza. I sanitari del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione sul posto ed è stato chiamato l'elisoccorso che l'ha trasportata al Bufalini di Cesena dove al momento è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto la Polizia Locale che ha chiuso la strada per i rilievi del caso con pesanti ripercussioni sulla viabilità.