Donna maltratta il marito a Miramare, arrestata.

Una donna di 48 anni, cittadina ucraina, è stata arrestata dalla polizia di Stato per aver picchiato il marito. È successo la scorsa notte a Miramare di Rimini, dove gli agenti della questura sono intervenuti in aiuto dell'uomo, picchiato e sbattuto fuori casa. Il marito in strada ha chiamato i soccorsi e quando gli agenti sono arrivati sul posto l'hanno trovato in stato di agitazione con chiari segni di percosse come graffi e lacerazioni al collo e al volto, sia recenti che di più vecchia data, e la t-shirt strappata all'altezza della spalla.

Non appena i poliziotti sono entrati nell'appartamento la 48enne ha iniziato ad agitarsi, probabilmente alterata dall'abuso di alcol e si è scagliata contro il marito per sferrargli un pugno. Ma nel tentativo di aggredire il compagno ha invece colpito i poliziotti. E' stata quindi arrestata per maltrattamenti familiari e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.

