CRONACA Donna trovata in stato confusionale con feto in un sacchetto È in prognosi riservata, disposta autopsia sui resti

Donna trovata in stato confusionale con feto in un sacchetto.

Era in stato confusionale e semi-svenuta in strada con un feto di pochi mesi in un sacchetto. È stata trovata così da alcuni passanti a Casal di Principe in provincia di Caserta una 41enne di origine marocchina. La donna era in via San Nicola, i soccorritori hanno avvertito il 118. La donna è stata quindi condotta all'ospedale Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverata con prognosi riservata; i medici hanno poi chiamato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, avendo sospetti che potessero trovarsi di fronte ad un aborto non spontaneo ma indotto. Sul feto la Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire cosa è accaduto; la 41enne invece, quando si riprenderà, dovrà spiegare cosa le sia successo ma anche essere portata in caserma per verificare la sua posizione, essendo non regolare sul territorio dello Stato.

