Donna trovata morta in casa, non si esclude l'omicidio

Una donna di 88 anni è stata trovata cadavere in casa a Riccione con una profonda ferita all'occhio. Il corpo è stato trovato verso le 11.40, in una villetta bifamiliare, nella zona collinare della città. Indagano i carabinieri. L'ipotesi al momento potrebbe essere di aggressione. Sul posto per i rilievi ci sono i militari della compagnia di Riccione, in attesa del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. La vittima era autosufficiente e viveva in una casa con i nipoti come vicini. Quando l'anziana non ha risposto al campanello, è scattato l'allarme. Non sono state trovate armi, né segni di effrazione e l'appartamento era in ordine. E' possibile quindi che la vittima conoscesse l'assassino.

Seguiranno aggiornamenti