Donna trovata riversa a terra nel centro di Rimini: ferita al volto e senza documenti

Una donna è stata trovata riversa a terra, priva di documenti e con il volto insanguinato, nel primo pomeriggio di oggi nel centro di Rimini. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13.30 tra via Bastioni Settentrionali e via Cavalieri. La donna, probabilmente di età superiore ai 60 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Al momento del ritrovamento era in stato di incoscienza e non è stato possibile identificarla. In un primo momento si era ipotizzata una possibile aggressione, ma questa pista sarebbe stata esclusa grazie alla testimonianza di una persona che avrebbe visto la donna accasciarsi improvvisamente prima di cadere a terra. Le ferite al volto e alla testa sarebbero quindi compatibili con la caduta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione l’accaduto e di risalire all’identità della donna. Al momento non sono note neppure le sue condizioni di salute.









