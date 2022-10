“Donne, vita, libertà”: ancora manifestazioni in tutto il mondo per le donne iraniane

Mentre la repressione non ferma la protesta, nella quarta settimana di mobilitazione in Iran dopo la morte di Masha Amini, le piazze di tutto il mondo continuano a riempirsi al grido di “Donne, vita, libertà”. Amnesty International sigla la manifestazione di piazza Cavour a Rimini. Ci sono gli slogan: per i diritti delle donne, per il diritto alla protesta; parlano le storie di chi l'Iran l'ha lasciato per sfuggire alla discriminazione, anche sul lavoro. A Tehran la repressione continua a colpire gli studenti, disposta ieri la chiusura delle scuole superiori nel Kurdistan iraniano. E mentre gli universitari nella capitale continuano ad occupare la piazza, il governo invita l'Occidente a separare le proteste dal dossier nucleare e intima la non ingerenza: “Vogliono darci lezione di democrazia, ma permettono di attaccare le ambasciate iraniane a chi ricerca violenza" – così il portavoce del Ministero degli Esteri Nasser Kassani, che prosegue: “Risponderemo a qualsiasi sanzione di USA e Occidente. Non permettiamo a nessun Paese di interferire nei nostri affari interni”.