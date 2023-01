ITALIA Donzelli (FdI) attacca il Pd su Cospito, è bagarre alla camera

la folta delegazione del Partito Democratico esce compatta dall'aula della Camera in solidarietà alla propria capogruppo Debora Serracchiani, bersaglio, insieme ad altri due deputati Pd, dell'attacco dell'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli sul caso Cospito, l'anarchico al 41 bis, in sciopero della fame da 100 giorni per chiedere la fine del regime speciale.

Il caso Cospito diventa tutto politico, il Pd giudica gravissime le parole di Donzelli e chiede l'intervento del giurì d'onore della Camera, alla Camera giovedì si terrà una informativa urgente che vedrà in aula i ministri della Giustizia, degli Interni e degli Esteri.

Antonello De Fortuna

