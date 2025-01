POLITICA ITALIA Donzelli (FdI): "Il maresciallo Masini? Ha agito in modo inattaccabile" Per Frontex il numero di ingressi irregolari in Ue è il più basso dal 2021, Giorgia Meloni: "Merito dell'Italia"

Mentre riceveva a Palazzo Chigi il presidente della Slovacchia, Peter Pellegrini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con soddisfazione gli ultimi numeri forniti da Frontex, l'agenzia europea per la tutela delle frontiere: il numero di ingressi irregolari di migranti nell'Unione europea, nel 2024, è calato al livello più basso dal 2021. “Riduzione – ha commentato Meloni – dovuta principalmente al crollo delle partenze da Tunisia e Libia, grazie all'azione dell'Italia”, ha aggiunto. Se ne è parlato anche in Consiglio dei ministri, dove Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, ha annunciato le misure per la riorganizzazione del sistema scolastico, previsto dal Pnrr. “Nessun plesso verrà chiuso”, ha assicurato, ma verrà offerto alle Regioni che dimensionano condizioni di maggior favore, conclude.

Su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci il governo ha anche deliberato ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro per l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2024. L'opposizione punta sulle ombre più che sulle luci. Fa discutere anche la proposta, della maggioranza, di fornire alle forze dell'ordine uno “scudo penale”, come risposta agli scontri di piazza dopo gli ultimi fatti di cronaca. Giovanni Donzelli torna anche sul caso del maresciallo di Villa Verucchio, già difeso a spada tratta da Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.

Nel video le interviste a Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle; Carlo Calenda, senatore Azione; Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: