Donzelli (Fratelli d'Italia): "L'opposizione dica perché era in piazza con chi prende a martellate i poliziotti"

Previsto giovedì pomeriggio il consiglio dei ministri, nel quale dovrebbe approdare il nuovo pacchetto sicurezza, con un decreto legge e un disegno di legge. Intanto c'è l'informativa del ministro Piantedosi alle Camere, dalle ore 14, sui fatti di Torino e gli scontri tra polizia e manifestanti che protestavano contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. La presidente del Consiglio, dopo la riunione di ieri, ha chiesto collaborazione istituzionale all'opposizione, che però al momento tentenna, temendo il ricatto.

La condanna verso l'aggressione agli agenti è stata unanime e trasversale, ma ad esempio per Riccardo Magi, Più Europa, “ora è come se ci dicessero: o accettate le norme che adotteremo i sarete additati come quelli che stanno con i violenti”. Anche le parole del portavoce di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sono in effetti piuttosto chiare. L'unica forza di opposizione che ha aperto uno spiraglio è stata Azione, Ettore Rosato ha sottolineato che valuterà nel merito, certo, aggiunge, un'azione unitaria del Parlamento sarebbe una risposta forte.