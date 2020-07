Dopo 40 anni cerca il padre conosciuto a Rimini, l'appello sui social

"Per favore aiutatemi a trovare mio padre", così comincia l'appello sui social di Sanny Biemans, ragazza olandese impegnata nella ricerca del genitore biologico. Sua madre Truus, spiega nel suo messaggio, nell'agosto del 1969 si trovava in vacanza a Rimini dove incontrò un ragazzo italiano di nome Italo che portò alla nascita di Sandy e di sua sorella gemella. Le due furono adottate successivamente da una famiglia olandese, ma dopo quasi 41 anni lancia l'appello sui social per avere notizie sul genitore. Sandy ha scoperto l'identità della madre sono nel 1997, quando era ormai già morta, non potendo così ottenere alcuna informazione riguardo al padre. Sui social, oltre a delle foto di Truus, condivide anche una delle poesie che l'uomo scrisse sul suo diario, sperando di ottenere qualsiasi informazione utile.