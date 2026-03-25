POLITICA ITALIA Dopo Delmastro e Bartolozzi, si apre il caso Santanchè: tensione con Meloni La presidente del Consiglio ha chiesto esplicitamente alla ministra del Turismo di fare “la stessa scelta” dei colleghi, invocando una linea di responsabilità istituzionale. Nel frattempo le opposizioni hanno depositato una mozione di sfiducia.

Dopo Delmastro e Bartolozzi, si apre il caso Santanchè: tensione con Meloni.

Si allarga la crisi politica che coinvolge il governo italiano. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e della capo di gabinetto del Ministero Giustizia Giusi Bartolozzi arrivate all'indomani della sconfitta referendaria, nelle ultime ore il caso si è esteso fino a coinvolgere direttamente la ministra del Turismo Daniela Santanchè, aprendo un nuovo fronte di tensione nella maggioranza.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infatti chiesto esplicitamente alla ministra di fare “la stessa scelta” dei colleghi, invocando una linea di responsabilità istituzionale. Santanchè, però, al momento resiste. Secondo le ultime ricostruzioni, la ministra non avrebbe intenzione di dimettersi, aprendo di fatto un braccio di ferro con la stessa Meloni.

Nel frattempo le opposizioni hanno depositato una mozione di sfiducia nei suoi confronti, che potrebbe essere discussa nei prossimi giorni in Parlamento. Il contesto resta complesso.

Le dimissioni di Delmastro sono arrivate dopo le polemiche legate ai suoi rapporti con una società collegata a persone vicine alla criminalità organizzata, mentre Bartolozzi ha lasciato il ruolo di capo di gabinetto nello stesso dicastero. Vicende che hanno riacceso il dibattito politico e aumentato la pressione sull’esecutivo. Parallelamente, la ministra Santanchè è da tempo al centro di vicende giudiziarie, tra cui un processo per falso in bilancio.

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