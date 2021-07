Dopo diversi tentativi inefficaci, verrà abbattuto il capriolo bloccato all'interno dell'aeroporto di Miramare

Verrà abbattuto il capriolo bloccato da un anno all'interno dell'aeroporto Fellini di Miramare. “Mi hanno, purtroppo, comunicato che ogni tentativo di cattura del capriolo in aeroporto, senza ricorrere all’abbattimento, è risultato vano" ha dichiarato il Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi. Infatti, i proiettili anestetizzanti possono essere sparati al massimo da 20-30 metri e devono colpire una parte non vitale. Ma l'animale si sa muovere, perché ormai è abituato. Nemmeno l'accerchiamento con le reti è servito. Già alla fine di giugno le doppiette erano pronte ad abbatterlo, ma hanno rinunciato a causa delle proteste degli animalisti. "La sicurezza del trasporto aereo va garantita ma con una soluzione alternativa all’abbattimento" aveva detto il Presidente, mentre il sindaco di Montecopiolo era disponibile ad ospitare il capriolo nella riserva presente nel comune.

"Non posso fare altro. Ora la direzione delle operazioni, necessarie per tutelare la sicurezza del trasporto aereo, torna nell’esclusività delle autorità di sicurezza aeroportuale, regionale e provinciale, le quali agiranno in base ai protocolli previsti dalle leggi vigenti” ha aggiunto Santi.