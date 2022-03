Dopo due anni di pandemia gli albergatori della Riviera fanno il punto sulle prospettive del settore

Ci si avvicina a grandi passi verso la stagione primaverile-estiva della riviera romagnola e a Riccione torna l'appuntamento annuale organizzato da Federalberghi: "Hotel Convention". Al Palazzo dei Congressi una variegata sezione espositiva introduce gli spettatori all'incontro dedicato al futuro del settore alberghiero e alla sua evoluzione. Quattro i relatori che si sono alternati: Simone Puorto, specializzato in hotel marketing, Armando Travaglini, consulente di Digital Marketing turistico, Nicola Seghi, esperto di prenotazioni e tariffe, e Paolo Cevoli, attore comico che a Riccione è di casa, con un intervento sull'orgoglio di essere albergatori romagnoli.

Oltre a loro, ad arricchire il convegno, i dati raccolti dall'Osservatorio turistico di Federalberghi Riccione, illustrati da Claudio Montanari, che spiega: "In questo momento c'è un po' di fibrillazione per la situazione in Ucraina. Ma c'è grande interesse per la destinazione Romagna: sia dall'Italia sia dall'estero con Germania, Belgio, Svizzera e Austria. Ci avviciniamo a una normalità simile al 2019". C'è un cauto ottimismo dunque, ma per essere pronti alla prossima stagione, gli albergatori non possono ignorare l'importanza del digitale.

Meglio allora seguire questi consigli. "Bisogna farsi vedere e farsi trovare dal turista - illustra Armando Travaglini (consulente Digital Marketing Turistico) - perché il mercato è molto competitivo ed è necessario avere un elemento differenziante che valorizzi l'offerta dell'hotel".

Nel video le interviste a Claudio Montanari (responsabile Osservatorio turistico di Federalberghi Riccione) ad Armando Travaglini (consulente Digital Marketing Turistico)