Dopo il caldo, al nord arrivano i temporali: feriti e danni. Nuova allerta meteo in Lombardia.

Trombe d'aria e grandinate disastrose sono diventate il prezzo da pagare per uscire dal caldo torrido. Il bilancio peggiore arriva dal Veneto. Dopo la tromba d'aria di martedì che aveva fatto strage di tetti e di alberi nel Comelico e nel Cadore, è stata invece la grandine a flagellare la pianura di Treviso, Padova e Venezia, con chicchi enormi, con 110 feriti e danni. Non è andata meglio nel Mantovano. Qui i chicchi arrivano a dimensioni di limoni. Nuova allerta meteo: temporali al Nord, con allerta arancione in Lombardia. Al Sud ancora temperature bollenti.

