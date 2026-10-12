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Dopo la legge elettorale i partiti pensano alle elezioni

Lega decisa ad arrivare a fine legislatura. Rosato (Azione): "Noi vogliamo che il campo largo perda"

di Francesca Biliotti
12 ott 2026
Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Emanuele Pozzolo, deputato Futuro Nazionale; Ettore Rosato, deputato Azione

Dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale, anche se oggi verranno depositati i ricorsi, i partiti pensano alle elezioni. La Lega è assolutamente decisa ad arrivare a fine legislatura, tra un anno, lo ha ribadito Matteo Salvini nella sua conferenza al ministero, venerdì, ed anche il capogruppo alla Camera si allinea al suo segretario. A proposito di elezioni, il primo vero test elettorale di Futuro Nazionale, alle suppletive di Reggio Calabria, ha lasciato soddisfatti i deputati di Roberto Vannacci

Nel video le interviste a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Emanuele Pozzolo, deputato Futuro Nazionale; Ettore Rosato, deputato Azione




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