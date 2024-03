POLITICA ITALIA Dopo la vittoria in Abruzzo il centrodestra rivede i rapporti di forza Il vice presidente della Camera Rampelli: "Sempre accaduto, ora è la fase di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia"

La più soddisfatta è Forza Italia, che vede crescere i consensi e che in Abruzzo ha perfino doppiato la Lega. Ora si guarda alla Basilicata, che vota in aprile, e le voci dicono che anche Matteo Renzi potrebbe avvicinarsi al presidente uscente forzista, Vito Bardi. Fine del campo largo, dunque? Il Movimento 5 Stelle prova a non scomporsi. E mentre il governo, nella persona del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenta il piano di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e altri oppiacei sintetici, che ha provocato 109mila decessi nel 2022, da 68mila che erano, provocando il plauso della presidente del Consiglio, da Trento Giorgia Meloni auspica che la commissione antimafia vada fino in fondo sul caso dossieraggio, e dice che la candidatura del generale Vannacci nella Lega non sarebbe un problema. Ma a proposito di Lega, e dei risultati modesti che sta raccogliendo, potrebbe causare qualche turbolenza?

Nel video le interviste a Roberto Pella, deputato Forza Italia; Vittoria Baldino, deputata Movimento 5 Stelle; Fabio Rampelli, vice presidente Camera dei Deputati (Fratelli d'Italia)

