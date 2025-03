Dopo le divisioni in Europa, c'è attesa per le comunicazioni di Meloni alle Camere

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

Una ricorrenza che “sollecita l'impegno di ogni cittadino a rendere sempre più effettiva la realizzazione degli ideali di libertà e giustizia, per la costruzione di una società sempre più coesa e inclusiva, che sappia guardare con fiducia al domani, nell'orizzonte europeo”, scrive il presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 164° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Presenti le massime cariche dello Stato, compresa la presidente del Consiglio Meloni che domani e mercoledì sarà alle Camere per le tradizionali comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo, 20 e 21 marzo. Sarà sicuramente incalzata dalle opposizioni, soprattutto sul piano di riarmo dell'Unione Europea, sul quale tra l'altro la maggioranza di governo appare divisa. Intanto a Palazzo Chigi si è riunita la cabina di regia Pnrrr dedicata alla missione inclusione e coesione. Presenti il ministro Foti e il sottosegretario al Lavoro Durigon. Fatto il punto sull'avanzamento delle riforma, ad oggi, riferiscono dal governo, è stato raggiunto il 65% del target finale, con 1,9 milioni di beneficiari a fronte dei 3 milioni di destinatari previsti. Altro obiettivo da raggiungere, il potenziamento di almeno l'80% dei centri per l'impiego. Infine il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per la costruzione di nuovi asili nido e la riconversione di edifici pubblici. E' un altro passo, spiegano dal ministero, per raggiungere il target finale del Pnrr grazie alla possibilità di utilizzare oltre 800 milioni aggiuntivi derivanti dall'incremento di risorse riconosciuto dalla Commissione europea.

