POLITICA ITALIA Dopo le mozioni di sfiducia contro Santanchè, il M5S vede condannata una sua deputata Per i fatti di Piazza San Carlo, nel 2017 quando era sindaca, un anno e 5 mesi a Chiara Appendino

Il Movimento 5 Stelle ha presentato di nuovo le mozioni di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè, ministra del Turismo rinviata a giudizio, “metteremo di nuovo il governo spalle al muro di fronte al Parlamento – dice il presidente, Giuseppe Conte – Se pensano di far finta di nulla come al solito si sbagliano di grosso. Giorgia Meloni – aggiunge – che urlava allo scandalo e chiedeva dimissioni per tutti ha perso di nuovo la voce di fronte ai suoi amichetti di partito?”. Tra l'altro la gup Magelli che ha rinviato a giudizio Santanchè e altri 16 imputati, tra cui il compagno e la sorella, scrive, riferendosi al gruppo Visibilia, che “celando le ingenti effettive perdite si è aggravata la situazione”.

Strascichi giudiziari però anche per una esponente proprio del M5S, la deputata Chiara Appendino, condannata per un ricalcolo della Corte di Assise di Appello di Torino a un anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione per i fatti di piazza San Carlo, nel 2017, quando era sindaca. Si scatenarono ondate di panico tra la folla che seguiva sui maxi schermo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: 1.600 feriti, con due donne che in seguito alle ferite riportate morirono nei giorni a seguire.

Solidarietà ad Appendino arriva subito da Matteo Salvini, che vuole riferire in Parlamento circa i presunti sabotaggi alla rete ferroviaria, causa dei tanti guasti e ritardi degli ultimi mesi. Anche la Lega sospetta un complotto ai danni del suo ministro, mentre l'opposizione non è dello stesso avviso. Preoccupa anche la riforma della giustizia, e il conseguente sciopero già indetto dai magistrati per il 27 febbraio: “In 50 anni – dice Santalucia, presidente dell'Anm – mai era stata stravolta così la Costituzione. La riforma peggiorerà il servizio giustizia e indebolirà il quadro delle garanzie, quindi restare in silenzio di fronte a ciò delegittima le toghe”.

Nel video l'intervista a Agostino Santillo, deputato Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: