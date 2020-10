CORONAVIRUS Dopo Lombardia e Campania, anche il Lazio da venerdì chiude tutto dalle 24 alle 5 Conte alla Camera: "Altri 5 miliardi per nuovo ciclo di cassa integrazione, ma evitate le attività superflue"

In Italia anche il Lazio, dopo Lombardia e Campania, adotta misure più stringenti per contenere i contagi da Covid-19. Per il periodo di un mese, chiusure dalle 24 alle 5 da venerdì notte, e disposizioni sulla didattica a distanza alle superiori e all'università che scatteranno da lunedì.

La scuola diventa invece terreno di scontro in Lombardia, il sindaco di Milano Sala si dice contrario alla didattica tutta a distanza, e annuncia opposizione. Alla Camera l'intervento del presidente Conte, per il quale la situazione è molto critica, ma non come a marzo, “quando non conoscevamo nemmeno le procedure di base – ha detto – per affrontare questa sfida”. Ha annunciato altri 5 miliardi per finanziare un nuovo ciclo di cassa integrazione, raccomandando al tempo stesso di evitare attività superflue e spostamenti non necessari, così come le feste al chiuso o all'aperto, “per evitare sacrifici maggiori”, ha concluso.

Scontro sulla scuola – dicevamo poco fa. Si è espresso proprio il premier Conte: “Le attività scolastiche – ha detto in Aula - continueranno in presenza”. Nel video l'intervento



