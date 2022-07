Dopo notte d'amore, lui scappa con cellulare e soldi

Ha passato una notte d'amore, o almeno lei ne era convinta, in una camera d'albergo in viale Trieste a Pesaro ma al risveglio non ha trovato né il partner, né il proprio cellulare né i soldi. Per questo, una donna di origine straniera, ha allertato domenica scorsa alle 10 la polizia per denunciare il furto, spiegando di aver passato la notte con un uomo, anche lui straniero, conosciuto in una chat. La polizia in breve tempo, in base alle indicazioni, è riuscita a risalire all'uomo, denunciandolo in stato di libertà per il furto. Non è chiaro se sia stata recuperata la refurtiva. Nella circostanza si appurava, inoltre, che l'albergatore non aveva ottemperato alla registrazione della coppia tra gli ospiti della struttura ricettiva, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dalla normativa.