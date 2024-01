IN FIAMME Doppio incendio in abitazione in un giorno Uno a Gatteo l'latro a Sogliano. Nessun servizio

Incendio ieri mattina a Gatteo in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Ingenti i danni alla struttura che è stata dichiarata inagibile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Nel pomeriggio invece le fiamme sono divampate a Sogliano sempre in una abitazione indipendente di 2 piani. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito, anche se i danni sono risultati ingenti.

