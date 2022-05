CRONACA NERA Doppio suicidio a Forlì e l'affiliazione alla setta Ramtha, "ma non la frequentavano da anni"

Sono stati trovati privi di vita Paolo Neri, 67 anni, e Stefania Platania, 65 anni, nella camera da letto della loro casa a Spinello, frazione di Santa Sofia sull'Appennino forlivese. Gli investigatori hanno accertato che i due, originari di Roma ed ex dipendenti del Senato ora in pensione, si sono sparati contemporaneamente, ognuno con la sua pistola, regolarmente detenuta. "Un caso di doppio suicidio appurato dunque", spiega Fabio Campanella, direttore responsabile di ForlìToday. Sui motivi che li hanno spinti a compiere questo gesto incombe l'ombra di una setta: i Seguaci del Ramtha, di cui i due avrebbero fatto parte e che preannunciava la fine del mondo. "I due continuavano ad andare a Spinello - prosegue Campanella -, che era considerato un santuario dalla comunità Ramtha, perché secondo una leggenda diffusa da loro una decina di anni fa era uno dei pochi posti al mondo che sarebbe sopravvissuto all'apocalisse. Furono costruiti anche una trentina di bunker. Ma un rapporto stretto tra i coniugi e la comunità religiosa per il momento non è emerso. Ramtha ha spiegato con una nota che il loro credo non spinge al suicidio o a scappare dalle nefandezze del mondo, come invece la coppia ha scritto di voler fare nel suo biglietto di addio ai figli".

Nel video l'intervista a Fabio Campanella, direttore responsabile di ForlìToday

