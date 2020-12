VICINANZA Dottor Clown Rimini dona regali e un monitor al reparto di Pediatria dell'Infermi

Anche in questo anno così difficile l'Associazione Dottor Clown Rimini ha voluto far sentire la sua vicinanza nel periodo natalizio ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e Chirurgia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini. Sono stati consegnati al personale pacchi dono che verranno regalati ai bambini in sicurezza dagli addetti del reparto. I pacchi contengono il calendario clown, per portare un sorriso tutto l'anno, caramelle, nasi rossi e un simpatico gioco, il "clown memory" con cui i bambini potranno giocare. Altra importante donazione fatta dalla associazione è un monitor per la rilevazione dei parametri vitali di neonati e non, particolarmente utile in questo periodo per il reparto.

