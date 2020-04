INFETTIVOLOGO Dottor Galli (ospedale Sacco) su mascherine: “Quelle chirurgiche durano un giorno, poi vanno buttate”

Dottor Galli (ospedale Sacco) su mascherine: “Quelle chirurgiche durano un giorno, poi vanno buttate”.

Intervenuto ad Agorà, su Rai Tre, il responsabile del dipartimento malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ribadisce l'importanza di cambiare quotidianamente le mascherine. "Possono essere danneggiate facilmente" ha detto. “La mascherina chirurgica la puoi portare per un’intera giornata, poi va buttata”, nonostante vi siano tentativi di sterilizzazione tramite “un sistema combinato di ultravioletti ed ozono”. Quanto alle mascherine FFP2 l’infettivologo ha sottolineato che “non hanno una funzione legata alla popolazione generale ma servono agli operatori sanitari”. Poi un accenno alla riapertura delle scuole: “È più prudente che non riaprano proprio, per una serie di ottimi motivi. La cosa, tra l’altro, che mi domando è quale senso avrebbe riaprirle per pochi giorni di maggio”.



I più letti della settimana: