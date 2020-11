Dpcm: Emilia Romagna e Marche inserite in zona gialla, cioè con le misure meno restrittive

Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta sono le quattro Regioni con le misure anti-Covid più stringenti, quelle da zona rossa. Puglia e Sicilia in zona arancione. Tutte le altre - a cominciare dalle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, Emilia Romagna, Marche cosi come i le restanti, comprese Campania, Veneto e le province di Trento e Bolzano - zona gialla. Dopo un lungo braccio di ferro con i governatori, è il premier Conte indicare la divisione dell'Italia in base ai criteri indicati dal nuovo Dpcm. Ma l'entrata in vigore del testo, con tutte le misure, slitta a venerdì.





Intanto il presidente della regione Campania emanerà una ordinanza per tenere scuole chiuse, quindi anche se la Regione è in zona gialla, De Luca confermerà la didattica a distanza.