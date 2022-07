Draghi al Quirinale. Si moltiplicano gli appelli perchè resti

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato stamane al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. In precedenza il Segretario del Pd Letta si era recato da Draghi a Palazzo Chigi. Salvini ha riunito i parlamentari della Lega. La vigilia delle comunicazioni del premier al Senato con voto successivo voto di fiducia è segnata da trattative a oltranza. E da nuovi appelli perchè il presidente del Consiglio resti al suo posto, malgrado il travaglio nei Cinque Stelle. 'Le dimissioni di Draghi annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le elezioni anticipate. Senza di lui il risanamento di bilancio è più difficile', si legge in una nota dell'agenzia di rating Fitch. Sono ora 1.600 i sindaci che hanno firmato l'appello promosso dal primo cittadino di Firenze Nardella. Appello anche sul Sole 24 Ore, corredato da 250 firme di industriali.