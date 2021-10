B20 Draghi alle imprese: "Insieme nella lotta per il clima"

Con "6 miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo, i nostri sforzi congiunti", di governi e imprese, "ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti Paesi ed a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista". Le parole del premier Mario Draghi, rivolte al B20 che rappresenta le 6,5 milioni di imprese della comunità economica dei paesi del G20, non si fermano ad una visione di ottimismo sul fronte dell'uscita dall'emergenza Covid.

Draghi, di fronte ad Emma Marcegaglia che ha presentato la sintesi di un anno di lavoro del B20, sottolinea l'impegno della presidenza italia del G20 sul fronte del Wto "per preservare e rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale". Fra le sfide sfide globali ineludibili per le imprese il premier indica come primari transizione climatica e pari opportunità di genere. "Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico", dichiara: la presidenza italiana del G20 - garantisce Draghi - lavora per un impegno "collettivo". "Abbiamo bisogno di finanziamenti privati su larga scala, - aggiunge - insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio".

