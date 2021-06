COVID-19 Draghi firma il decreto per il green pass: al via dal 1° luglio

Draghi firma il decreto per il green pass: al via dal 1° luglio.

Il premier Mario Draghi ha firmato il decreto con le modalità per il Green pass che consentirà viaggi in Italia e in Europa e la partecipazione ad eventi pubblici. Sarà possibile ottenere la certificazione anche in farmacia. Niente test e quarantena per chi viaggia in aereo in Europa dopo le due dosi di vaccino o avendo avuto il Covid negli ultimi sei mesi, ma distanziamento di almeno un metro e mascherine in tutte le fasi del trasferimento: sono le raccomandazioni dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. In Italia, pressing per la fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto.

