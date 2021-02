Draghi incontra i partiti maggiori: Silvio Berlusconi atteso con la delegazione di Forza Italia

Giornata importante per la formazione del nuovo governo guidato da Mario Draghi: a Montecitorio sta incontrando tutte le formazioni politiche maggiori, dal gruppo degli Europeisti al M5S, ultimo partito ad essere ricevuto nel tardo pomeriggio e che chiamerà i propri iscritti a pronunciarsi sul governo Draghi sulla piattaforma Rousseau, domani e giovedì fino alle 13. All'incontro con Forza Italia è atteso anche Silvio Berlusconi, già arrivato a Roma. Si lavora al programma, basato su sanità, lavoro, imprese, scuola e ambiente, in una cornice europeista all'insegna di un rinnovato atlantismo, hanno riferito i rappresentanti politici che lo hanno incontrato ieri. Sul fronte scuola si pensa anche ad allungare il calendario a giugno per recuperare i giorni persi. Domani Draghi vedrà le parti sociali poi salirà al Colle, si ipotizza giovedì, per sciogliere la riserva.

Nel video i commenti del deputato del M5S Davide Crippa, e del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo