PNRR Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: 220 miliardi di euro da investire Il presidente del Consiglio: "Sono certo che l'onestà e il gusto del futuro prevarranno su corruzione e stupidità"

Mario Draghi ha presentato il suo Recovery Plan alla Camera: un piano da 220 miliardi di euro da investire. Il presidente del Consiglio ha illustrato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che come primo obiettivo vuole riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. Nel 2020 il Pil è caduto dell'8,9%, l'occupazione del 2,8%, le ore lavorate dell'11%, con giovani e donne che hanno sofferto un calo di occupazione molto superiore alla media. A loro, e al Mezzogiorno, cui andrà 82 miliardi, sono dedicate ampie pagine del Piano.

[Banner_Google_ADS]



Sei missioni, la prima su "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura", cui andranno quasi 50 miliardi. Alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” altri 68 miliardi, con obiettivi ambiziosi come il 65% di riciclo dei rifiuti plastici e il 100 per cento di recupero nel settore tessile. Altri 31 miliardi per “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”, gran parte destinati all'ammodernamento della rete ferroviaria: annunciata anche l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. E ancora “Istruzione e Ricerca”, 32 miliardi, “Inclusione e Coesione”, infine “Salute” 18,5 miliardi. Un Piano, ha detto Draghi, che guarda alle prossime generazioni. Infine la riforma della giustizia, che vuole ridurre i tempi del 40% nel processo civile e del 25% nel penale.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Mario Draghi, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: