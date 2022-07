POLITICA ITALIA Draghi spiritoso e incline alle battute alla serata della Stampa Estera dopo la dura conferenza di ieri Sono sempre momenti cruciali per la tenuta del governo, in attesa delle decisioni finali del M5S

In Italia momenti cruciali per la tenuta del governo Draghi, il M5S sta decidendo in queste ore se dare lo strappo finale. M5S riunito in Consiglio nazionale, convocato per definire la linea politica in vista del voto di fiducia sul Decreto aiuti in Senato, previsto domani. Alla Camera aveva deciso di uscire dall'aula al momento della votazione. Cinquestelle che continuano a perdere pezzi, anche il deputato Carelli si aggrega al movimento di Luigi Di Maio, Insieme per il futuro. E nonostante le dure parole di Mario Draghi ieri in conferenza stampa, quando ha avvertito che “con gli ultimatum il governo non lavora”, alla serata dei corrispondenti della Stampa Estera, dov'era l'ospite d'onore, si è mostrato assai più disteso e propenso a scherzi e battute.

Nel video l'intervento di Mario Draghi, presidente del Consiglio

