EMERGENZA SANITARIA Draghi su vaccino AstraZeneca: "Nessuna evidente correlazione con gli eventi avversi" Il presidente del Consiglio intende triplicare le somministrazioni quotidiane: "A tutti chiedo di aspettare il proprio turno"

In visita all'hub vaccinale di Fiumicino, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato del lotto di Astrazeneca ritirato dall'Agenzia del Farmaco dopo alcuni eventi avversi. Concetti poi ripresi più tardi anche dal professor Rezza. Ad oggi, ha aggiunto Draghi, viaggiamo sulle 170mila somministrazioni al giorno, ma l'obiettivo è triplicare.

Intanto i contagi sono in netto aumento, lo ha sottolineato lo stesso Draghi, ed è stato ribadito nel consueto monitoraggio settimanale: l'indice di trasmissibilità Rt è superiore a 1 in 16 Regioni e a livello nazionale c'è una incidenza di 225 casi per 100mila abitanti, dunque assai vicina alla soglia critica di 250, che secondo l'Istituto di Sanità sarà superata nel corso della settimana corrente. I dati odierni confermano, oltre 26mila l'incremento sui casi totali (26.824, 369.636 tamponi); vicino alle tremila le terapie intensive (2.914, +55); 409 in più i ricoveri ordinari (23.656); altri 380 i decessi da ieri (101.564). Nuovo record di contagi in Emilia Romagna, oltre 3.400 i nuovi positivi (3.477, 47.160 tamponi), di cui più di mille nella sola Bologna, per un'incidenza aumentata al 7,4%. Tutti in aumento gli indicatori ospedalieri, quasi 3.200 i ricoveri ordinari (350 terapie intensive, +5); (3.197 reparti Covid, +40). 35 i decessi, nessuno nelle provincie di Parma, Reggio Emilia e Rimini, dove però si contano 430 nuovi casi in più (269 sintomatici).

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e di Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione ministero della Salute

