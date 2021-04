Draghi sul Recovery Plan: "Il termine del 30 aprile serve ad ottenere prima i fondi"

Il presidente del Consiglio Draghi presenta il Recovery Plan al Senato, mentre non cessano le liti sul coprifuoco. Nella sua replica alla Camera Draghi ribadisce che la scadenza del 30 aprile per il Recovery Plan serve ad ottenere prima i fondi. La finestra si chiuderà nell'estate: se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista, altrimenti bisognerà attendere. Il Recovery metterà a disposizione 248 miliardi di euro per l'Italia. Non finiscono però le discussioni sul coprifuoco alle 22, per la Lega è una norma “non supportata da evidenze scientifiche e sanitarie, va eliminata”, mentre il presidente della Lombardia Fontana chiede di allungare almeno di un'ora il termine, per dare respiro ai ristoranti. Anche Matteo Renzi si accoda, a suo dire andrà tolto nei prossimi giorni.

In Sicilia invece drammatico appello del sindaco di Palermo, Orlando, contro chi viola le regole della zona rossa, in cui si trova il capoluogo di regione: “Siamo alla vigilia di una strage – dice – non solo umana ma anche economica. Incoscienti, fermatevi. State provocando la morte di migliaia di persone e di migliaia di aziende”.

Arrivato in India il primo carico di forniture mediche anti-Covid dalla Gran Bretagna: il Paese è devastato, oltre 300mila i nuovi casi ogni giorno. In Brasile invece l'autorità di vigilanza sanitaria ha vietato a numerosi Stati che ne avevano fatto richiesta l'importazione del vaccino russo Sputnik.