EMERGENZA SANITARIA Draghi sulle nuove misure anti-Covid: "Avranno conseguenze su tutti, ma sono necessarie" Blindate Pasqua e Pasquetta, tutta Italia in zona rossa. Da lunedì nell'area di maggior rischio finisce la maggior parte delle Regioni, anche Emilia-Romagna e Marche

Mario Draghi ha parlato del nuovo decreto legge che sancisce ulteriori misure anti contagio. Per evitare provvedimenti ancor più stringenti, il Consiglio dei ministri di oggi ha deciso che l'Italia, come già a Natale, sarà un'unica zona rossa dal 3 al 5 aprile, incluse dunque Pasqua e Pasquetta, con controlli stringenti sugli spostamenti che quindi vengono vietati. Da lunedì, ha deciso il ministro della Salute Speranza, tante le Regioni in zona rossa, tra cui Emilia Romagna, che lo era già per buona parte, e Marche, ma anche il Lazio, che da giallo passa direttamente nella fascia di maggior rischio per la prima volta, insieme a Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Veneto, Trento, Campania e Molise. Le altre in arancione, l'unica a restare bianca è la Sardegna. Il presidente ha parlato anche di garantire lavoro agile per chi ha i figli in dad o in quarantena, e per chi non può lavorare da casa congedi parentali straordinari o contributo baby sitting. Il decreto con tutte le altre misure a sostegno dell'economia arriverà la prossima settimana.

