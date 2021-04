CONFERENZA STAMPA Draghi sullo Sputnik: "Da accertare se si presta ad essere adattato alle varianti del coronavirus" Il presidente del Consiglio per l'uso del vaccino russo in Italia dice di voler prima attendere le decisioni di Ema

Nella conferenza stampa di ieri sera il presidente del Consiglio Draghi si è scagliato contro chi salta la fila per ottenere il vaccino. Ma ha parlato anche dello Sputnik. Fanno discutere le parole di Mario Draghi, che se l'è presa con chi ha avuto il vaccino anti-Covid al posto di chi ne ha più bisogno, come anziani e fragili. Ha fatto anche l'esempio di personale sanitario non in prima linea. Il presidente comunque da' per scontato che dovremo continuare a vaccinarci in futuro. Draghi vanno adattati vaccini Infine una risposta sullo Sputnik.

Nel video gli interventi del presidente del Consiglio Mario Draghi

