Dramma a Riccione: turista 17enne perde la vita tra le onde

Sarebbe diventata maggiorenne tra pochi mesi la ragazza ritrovata questa mattina in spiaggia non lontano dal porto di Riccione. Originaria di Torino la diciassettenne, di origini brasiliane, si trovava in riviera per trascorrere tre giorni di vacanza con tre coetanei, due ragazzi ed una ragazza, con i quali aveva passato la notte nella località romagnola: all'alba il gruppo ha deciso di fare un tuffo al mare ma a un certo punto gli amici non la hanno più vista. L'allarme è stato dato alle 6:30 ed il suo copro senza vita è stato trovato dopo un'ora e mezzo. I ragazzi che erano con lei, una di loro è stata portata in ospedale con sindrome da sommersione ed ipotermia ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, saranno ascoltati dagli inquirenti per meglio comprendere i contorni in cui si è sviluppata la tragedia. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Riccione e alla Capitaneria di Porto. La procura di Rimini ha già disposto l'autopsia.