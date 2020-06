CRONACA Dramma a Rimini: anziano uccide la moglie malata e tenta di togliersi la vita

Questa mattina, verso le 9.30, le forze dell'ordine sono intervenute in via Coletti, a San Giuliano Mare di Rimini. Qui, secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, coetanea, malata di Alzheimer, soffocandola con un sacchetto di plastica in testa, e ha poi tentato di togliersi la vita allo stesso modo. L'uomo è stato però salvato dalla badante. Ora l'anziano è ricoverato in Ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rimini e una volante della squadra mobile della Questura. In corso indagini sull'accaduto.



