Dramma a Santa Giustina: giovane precipita dal terrazzo, interviene l’elisoccorso

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Santa Giustina, in via Fusiniano, dove una persona di circa 25-26 anni è precipitata dal terrazzo della propria abitazione, situata in una palazzina di tre piani. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, una persona transgender, si trovava su una scala a tre pioli posta sul terrazzo quando è avvenuta la caduta, con un volo di circa dieci metri. La dinamica dell’accaduto resta al momento in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza e l’elisoccorso. L’area è stata temporaneamente interdetta al pubblico per consentire le operazioni di emergenza.

Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalinidi Cesena. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.













