CRONACA Dramma in piscina a Pennabilli, 12enne risucchiato da un bocchettone: è gravissimo Incidente in una spa: il ragazzo, in vacanza con la famiglia, è rimasto incastrato. È ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini. Indagano i Carabinieri

Dramma in piscina a Pennabilli, 12enne risucchiato da un bocchettone: è gravissimo.

La vacanza di Pasqua si è trasformata in tragedia per una famiglia di Ascoli Piceno. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Infermi di Rimini dopo un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giorno di Pasqua, in una struttura ricettiva di Pennabilli, in Valmarecchia.

Il fatto è accaduto intorno alle 10.30, nella zona spa dell’hotel dove il ragazzo si trovava insieme ai genitori e ad alcuni parenti. Secondo una prima ricostruzione, mentre si trovava nella vasca idromassaggio, profonda circa un metro, il 12enne sarebbe stato improvvisamente risucchiato da uno dei bocchettoni collegati all’impianto di aspirazione, rimanendo incastrato con una gamba e impossibilitato a riemergere.

Immediato l’allarme lanciato dai familiari. Il personale della struttura ha provveduto a spegnere l’impianto, mentre venivano avviate le manovre di rianimazione: quando è stato liberato, il ragazzo era già privo di sensi e in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, vista la gravità delle condizioni, è stato fatto arrivare l’elisoccorso da Ravenna. Dopo le prime cure, il 12enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove resta ricoverato in condizioni disperate, con prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Novafeltria. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e l’area della spa è stata posta sotto sequestro. Al centro degli accertamenti il corretto funzionamento degli impianti e la presenza dei dispositivi di sicurezza, come i sistemi di arresto automatico. Sul posto anche i tecnici della medicina del lavoro dell’Ausl.

Dopo le manovre di rianimazione, il cuore del 12enne ha ripreso a battere, ma il ragazzo resta in condizioni critiche, mantenuto in vita dai supporti sanitari.

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