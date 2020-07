Drammatico incidente a Gatteo, perdono la vita padre e figlia 12enne

Le immagini dei rilievi

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì a Gatteo. In uno scontro tra uno scooterone ed un camion, hanno perso la vita padre e figlia – lui 44enne, militare in stanza a Rimini; la ragazzina aveva 12 anni - che stavano tornando a casa dalla spiaggia. L'urto, avvenuto in via Rigarossa destra, al confine col comune di Cesenatico, li ha uccisi sul colpo. All'arrivo del 118, non c'era più nulla da fare. L'elisoccorso, preallertato, non è stato fatto decollare. L'incidente, che ha coinvolto un autocarro che marciava in direzione mare, è avvenuto probabilmente per un'invasione di corsia di uno dei due mezzi, ma il tutto sarà chiarito dal pm titolare del fascicolo. Sotto choc l'autista del camion, residente a Rimini. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale.