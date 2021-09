CONTROLLI GDF Droga: 7 chili di eroina nascosti in auto, arrestato a Rimini

Sette chili di droga, tre persone denunciate, una arrestata per spaccio e 18 segnalate per dipendenze, è il bilancio delle attività di controllo in articolare nel periodo estivo della Guardia di Finanza di Rimini con l'ausilio dell'unità cinofila. Tra le operazioni di controllo, la più recente è quella del nucleo mobile del Gruppo di Rimini, che nei giorni scorsi con l'ausilio del cane Donny, ha sequestrato circa sette chilogrammi di eroina trasportati su un'auto, fermata al casello dell'A14, condotta da un corriere di nazionalità albanese di 38, anni. Nascosti in auto c'erano 12 panetti di eroina avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio. La sostanza stupefacente, due telefoni cellulari, 760 euro in contanti e l'autovettura sono stati sottoposti a sequestro e il 38enne è stato tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L'eroina purissima sequestrata, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro.

