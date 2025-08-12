Droga a Bellariva: due arresti e quasi 300 grammi di stupefacenti sequestrati

Operazione antidroga della Polizia Locale di Rimini a Bellariva: due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, dopo il sequestro di 298 grammi di sostanze stupefacenti e 1.380 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, intorno alle 21, dopo le segnalazioni dei residenti sul via vai di persone attorno ad un’automobile parcheggiata in una via laterale a Viale Regina Margherita.

La squadra giudiziaria della Polizia Locale ha organizzato un servizio di appostamento, confermando i sospetti e procedendo al controllo del veicolo. Alla guida, una donna del 1980, non residente a Rimini, proprietaria dell’auto. Inizialmente collaborativa, ha aperto il bagagliaio per mostrare il contenuto, ma tra le valigie sono stati individuati involucri sospetti. La perquisizione ha permesso di trovare, in un comparto separato, 50 grammi di hashish e 141 grammi di cocaina. La ricerca si è così estesa all’abitacolo, dove, nascosto nella plastica della leva del cambio, era celato un ulteriore involucro di hashish dal peso di 98 grammi.

La donna ha dichiarato di non sapere nulla della droga e ha chiamato quello che ha definito il proprio cognato, un uomo del 1979, che si è presentato poco dopo sul posto. Nelle sue tasche, gli agenti hanno trovato 1.380 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Durante i controlli è emersa anche l’identità di una terza persona, classe 1986, legata ai documenti rinvenuti nell’auto, ma che non si è presentata.

Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati. La coppia è stata condotta nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Locale e, questa mattina, è in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Rimini per direttissima.







